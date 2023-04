Douala : une femme meurt électrocutée

Le drame s’est produit au quartier Beidi dans l’arrondissement de Douala 5ème, le 12 avril dernier.

Une femme âgée de la quarantaine est décédée mercredi dernier de suite d’une électrocution. Selon les informations recueillies auprès de la famille par la CRTV, la victime effectuait le repassage lorsque l’irréparable s’est produit.

« Elle serait allée à la cuisine pour chercher de l’eau. A son retour elle aurait reçu une décharge électrique et s’est retrouvée au sol. Ce sont ses appels au secours qui ont alerté les voisins. Transportée en urgence dans une formation sanitaire, elle ne survivra pas », indique la même source.

Les accidents électriques sont réguliers à travers le Cameroun. Selon une étude publiée en 2017 par Ann Burns Faire Disasters, entre janvier 2005 et le 31 décembre 2014, la fréquence des accidents électriques professionnels était égale à 4,22% de l’ensemble des accidents électriques et la létalité était égale à 6,7%.

Dans les détails, il y avait 25 hommes et 5 femmes parmi les victimes. La moyenne d’âge était égale à 28±8,3ans. Plus de trois victimes sur quatre exerçaient des activités informelles (76,7%), les professionnels de l’électricité étaient les principales victimes (24%). Les accidents étaient survenus dans les ateliers (33,3%) et la cour (26,7%), pendant l’après-midi (40%) et dans la soirée (37%). Le courant électrique de basse tension était la cause de la majorité des cas (56,7%).