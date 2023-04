Décès d’un bébé à la clinique du Jourdain : le Minsanté instruit une enquête

Le ministre de la santé publique (Minsanté) Manaouda Malachie a effectué ce lundi une visite dans cette formation sanitaire de Yaoundé après le décès d’un bébé de 7 semaines survenu le 2 avril dernier.



Âgée tout juste de 7 semaines, la petite Andréa est décédée le 2 avril dernier au centre médical le Jourdain située au quartier Nlongkak à Yaoundé. Selon les parents du nourrisson, une anesthésie lui a été administrée pour une ponction lombaire alors même qu’ils s’y étaient opposés.

Descendu ce lundi sur le lieu de l’incident, c’est avec un ton acerbe, la voix teintée d’un soupçon de colère que le Minsanté s’est enquis de la situation. “ Le récit des faits mettant en évidence des défaillances graves dans la prise en charge du bébé reçu le 31 mars et décédé le 02 avril va davantage susciter l’ire du Ministre de la Santé Publique. Entre autres éléments, l’indisponibilité d’un pédiatre, la manipulation de l’enfant par un personnel non qualifié, l’accord verbal (non expressément écrit) par la famille pour une ponction lombaire sur ledit enfant après un refus préalable. Plus grave, la description des symptômes et de l’état de l’enfant à un spécialiste au téléphone ainsi que le relevé de ses instructions par le même canal”, informe le service de communication du Minsanté.

Par ailleurs, au cours de sa visite, le membre du gouvernement va découvrir que le Centre médical le Jourdain pratique certains soins (IRM, Scanner, bloc opératoire, fibroscopie, etc.) dans l’irrégularité. En effet, l’établissement sanitaire est détenteur d’une autorisation d’exercice de catégorie “C” accordée accordée aux centres de santé. Mais pratique des soins d’hôpitaux de catégories “A” et “B”. Plus encore, le médecin rendant compte de cette situation malheureuse est un agent public absent à son poste d’affectation.



Face à cet ensemble d’irrégularités, le ministre Manaouda Malachis a instruit l’ouverture d’une enquête. Selon le Minsanté, le médecin mis en cause et la Fosa pourraient être sanctionnés. “Séance tenante, les proches collaborateurs du Minsanté ont reçu mission de mener cette enquête avec le maximum d’objectivité afin que toute la lumière soit faite autour de cette affaire”.