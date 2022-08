Championnat : la date de la prochaine saison dévoilée

Au cours d’une réunion tenue hier 4 août 2022 entre le président de la Fécafoot et les présidents de clubs, la date du démarrage de la saison 2022-2023 a été arrêtée.

Le kick-off du championnat MTN Elite One est prévu le 15 octobre 2022 et va s’achèver en avril 2023. Quant à Elite Two, il démarrera le 29 octobre prochain, tandis que la Guinness Super League débutera le 5 novembre et s’achève le 26 mars 2023.

« La trêve de tous les championnats interviendra avant la Coupe du monde, le 7 novembre plus précisément. La reprise est prévue le 7 janvier 2023. », informe la fédération camerounaise de football.

Pour la saison 2022-2023, la championnat passe de 25 à 22 clubs. Ces derniers vont évoluer dans deux sous poules de 11 équipe par groupe. « Les deux derniers de chaque poule seront relégués. Les play-offs se dérouleront en formule du championnat. », apprend-on de la fédération.

Les poules de la saison 2022-2023

POULE A

1-PWD

2-COTONSPORT

3-STADE RENARD

4-UMS

5-AVION ACADEMY

6-AIGLE

7-DJIKO FC

8-CANON DE YAOUNDE

9-RENAISSANCE DE NGOUMOU

10-EDING

11-COLOMBE

POULE B

1-YOSA

2-GAZELLE

3-USD

4-PANTHERE

5-BAMBOUTOS

6-FOVU

7-FORTUNA

8-FAUVES AZUR

9-DRAGON

10-APEJES

11-ASTRES.