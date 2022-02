CAN 2021: l’Égypte souhaite que la finale soit avancée à lundi

L’entraîneur adjoint de l’Égypte, Diaa al-Sayed prie la Confédération africaine de football de reporter la finale de la CAN 2021 au lundi 7 février.

« Notre équipe est la seule qui a joué trois fois 120 minutes. Nous avons une bonne préparation physique et un bon entraîneur(…)Nous avons une dernière étape à franchir. Je demande à la CAF que la finale soit jouée lundi. Il y a une journée de récupération de plus pour le Sénégal, je souhaite que comme on a avancé le match pour le 3e place, on joue lundi », a déclaré Diaa al-Sayed en conférence de presse d’après match.

Les Pharaons ont joué les prolongations en 8e de finale, en quart de finale et en demi-finale.