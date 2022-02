Vincent Aboubakar après l’élimination du Cameroun : « chacun pense à lui et ça nique tout »

Interviewé en zone mixte après la défaite du Cameroun contre l’Égypte, Vincent Aboubakar fait une révélation fracassante. Le capitaine des Lions Indomptables dénonce un manque de jeu collectif.

» C’est une grosse déception ! La CAN est organisée au Cameroun mais on se fait éliminé en demi-finale. Chaque fois qu’on joue collectif, on gagne toujours. Aujourd’hui chacun voulait monter ce dont il est capable. Et voilà le résultat. Chacun pense à lui et ça nique tout. « , a-t-il déclaré au micro de Canal+.