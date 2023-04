Camtel devient sponsor du championnat Corpo et Vétérans

C’est acté ! Judith Yah Sunday, Directrice générale de Camtel et Samuel Eto’o Fils, Président de la Fédération Camerounaise de Football ont procédé ce 17 avril à la signature d’une importante convention de partenariat.



“ CAMTEL à travers sa marque Blue devient, à la faveur de cette convention, sponsor majeur de la première édition du championnat Corpo et Vétérans baptisé « Blue Corpo Championship »”, informe l’entreprise publique de télécommunications.



Après 30 ans d’absence, le championnat Corpo et Vétérana sera de retour cette année, probablement au mois de mai prochain. Les compétitions corpo concernent les entreprises et les institutions publiques. Il est encore appelé football corporatif. Quant au championnat vétérans, il concerne les joueurs de plus de 35 ans. La Fecafoot annonce une innovation dès la prochaine saison.



“Pour cette saison dite de relance, seules trois régions seront de la partie : le Centre, le Littoral et l’Ouest. Les autres régions n’ont pas eu assez

de temps pour affilier leurs clubs, et se préparent pour la saison prochaine. Habituellement disputé en une catégorie, le championnat corpos et vétérans se disputera désormais en deux catégories : les corpos d’une part, et les vétérans d’autre part”, a annoncé Roger Nyassa Soleil dans un récent entretien accordé à Cameroon Tribune.