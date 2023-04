Extrême-Nord : 1 soldat tué et une dizaine de blessés dans une attaque de Boko Haram

Une double attaque simultanée de Boko Haram a ciblé cette nuit les villages Krawa Mafa et Zeleved dans la commune de Mozogo région de l’Extrême-Nord. A Zeleved, le poste du Bataillon d’infanterie motorisée (BIM) et du Bataillon des troupes aéroportées (BTAP) a été incendié.

Le bilan actuel dressé par Humanity Purpose fait état d’un soldat tué, plus d’une dizaine blessé dont 5 graves. Les assaillants de Boko Haram ont emporté des armes, munitions et équipements militaires.

En plus des postes du Bim et du Btap, les éléments de secte islamiste se sont attaqués à des civiles. On dénombre environ 300 maisons incendiées, 5 blessés dont 01 grave. Une dizaine de motos, 18 bœufs, 500 petits ruminants (chèvres, moutons), des plaques solaires, téléphones, vivres, vêtements, etc ont été emportés par les assaillants rapporte Humanity Purpose.

La même source signale que deux enfants ont également été enlevé au cours de cette attaques des éléments de Boko Haram des les localités de Krawa Mafa et Zeleved.