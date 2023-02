Calixthe Beyala est révoltée contre la domination des puissants

Jamais on a vu ça on a vu. On n’a jamais connu un meurtre aussi sordide, aussi barbare; ce corps à corps vis-à-vis d’un homme démuni. Ce qui montre le courage de Martinez Zogo, c’est qu’il savait qu’il était suivi. Il est même parti à la DGSN, qui est la Direction Générale de la Sûreté Nationale pour demander de l’aide, qu’on lui donne des gardes du corps. On ne lui a pas donné de garde du corps et c’est comme ça qu’il a été filé pendant des jours, pendant une semaine avant d’être enlevé.



C’est un système qui perdure depuis trop longtemps c’est-à-dire des assassinats faits par des hommes politiques. Parce que ce sont des hommes puissants, on n’a jamais pu ni arrêter, ni savoir qui a fait quoi.



Nous savions tous que c’était des politiques et autres, les hommes puissants, qui commettaient ces meurtres. Mais jamais on avait réussi à attraper quelqu’un. On n’avait que des soupçons. On savait, mais c’est la première fois qu’on a mis la main sur ces hommes là. Et on veut que la totalité de ces puissants qui ont assassiné soient arrêtés.



On a voulu peut-être dire aux camerounais ne parlez plus jamais, ne dis plus jamais rien contre le régime en place, contre la barbarie en place, contre la corruption, le pillage des caisses de l’État, toutes ces choses qui déshumanise le peuple camerounais.

Ce qui interpelle le plus dans cette histoire c’est que nous avons l’impression qu’au Cameroun on doit plus avoir peur de nos militaires, de nos policiers, de nos gendarmes, censés protéger la population que des grands bandits. Et c’est terrifiant qu’un peuple ait cette idée-là, qu’il risque plus sa vie en rencontrant un policier qu’en rencontrant un bandit de grand chemin.



On ne reculera pas. Le peuple camerounais demandera justice parce que nous rêvons de notre pays. Nous rêvons d’une autre République. Nous rêvons d’égalité. Nous rêvons de bien-être, d’humanisme, de l’amour entre les camerounais. Pas de cette haine, pas de cette misère dans lequel ce régime a plongé ce peuple depuis quatre décennies. Les choses vont changer, soit par forceps, soit par elles-mêmes.



Il n’y a rien de ce monde qui est qui est éternel et stable. Vous savez, c’est ça même le principe de la vie. C’est que tout finit par finir. Tout ce qui nait, tout ce que le soleil voit finit par mourir. Et même la misère finira par se fatiguer. Et même l’oppression finira par s’épuiser et finira par mourir.

Calixthe Beyala