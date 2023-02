Affaire Martinez Zogo : Laurent Esso et Motaze bientôt auditionnés ?

Selon Équinoxe TV, le président de la République aurait donné son accord pour l’audition de ses ministres de la justice et des finances dans l’affaire Martinez Zogo.

C’est une avancée spectaculaire que connaîtrait le dossier. En effet, Guy Zogo, journaliste à Équinoxe TV et posté depuis plusieurs jours devant le Secrétariat d’État à la défense (Sed) a déclaré dans un reportage ce soir que Paul Biya aurait donné son ok pour les auditions de Laurent Esso et Louis Paul Motaze. Respectivement ministre de la Justice garde des Sceaux et ministre des Finances.

De nouvelles informations ont été mises sur la table. Le colonel Raymond Thomas Étoudi Nsue serait passé à table. Une de ses conditions a été accordé. Il souhaitait obtenir des garanties de sécurité pour sa famille. Il aurait donc corroboré point par point les affirmations du Colonel Justin Danwé sur les circonstances l’assassinat de Martinez Zogo.

Selon le journaliste, les enquêteurs auraient transmis la demande d’une audition de ces personnalités depuis la semaine dernière. Si cela est avéré, l’enquête prend donc un tournant décisif et tend certainement vers sa conclusion. Laurent Esso est mentionné depuis le début des arrestations. Selon Reporters Sans Frontières, il serait celui à qui Jean Pierre Amougou Belinga a demandé le sort à réserver au journaliste Martinez Zogo. Le garde des Sceaux serait donc celui qui a, par sa parole, condamné à mort le journaliste d’Amplitude FM. Arrêtés au courant de la semaine dernière, trois proches de Amougou Belinga ont été libérés plutôt dans la soirée. Affaire à suivre…