Basket : une Camerounaise intègre la ligue américaine professionnelle

La basketteuse Dulcy Fankam Mendjiadeu devient la deuxième Camerounaise après Alvine Mendeng en 2008 à intégrer la ligue américaine professionnelle. Elle a été sélectionnée hier lundi lors du repêchage de la Women’s National Basketball Association (WNBA).

« Je suis tellement reconnaissante de cette opportunité. Tout le travail acharné commence maintenant. Je suis vraiment reconnaissant de cette opportunité, mais je sais que tout commence maintenant. Je dois aller me battre et gagner ma place », a déclaré Dulcy Fankam Mendjiadeu, nouvelle recrue des Storm de Seattle.

La basketteuse camerounaise, Dulcy Fankam Mendjiadeu, a été choisie avec le 21e choix de la draft 2023 par les Seattle Storm.



Elle devient à 22 ans, la deuxième joueuse camerounaise de l'histoire à intégrer la ligue américaine professionnelle de basket-ball féminin

Lors du tournoi NCAA, Fankam Mendjiadeu est devenue leader des rebonds en une saison du sud de la Floride contre Marquette et le leader en une saison de The American contre la Caroline du Sud. Sur l’année, la basketeuse camerounaise de 23 ans a tiré 58,6% depuis le terrain et 72,0% depuis la ligne des lancers francs. Elle a marqué à deux chiffres dans 30 des 34 matchs cette saison et a remporté des tableaux à deux chiffres 26 fois.

C’est à Nkongsamba, chef-lieu du département du Moungo (Cameroun) que Dulcy Fankam Mendjiadeu fait ses premiers pas dans le basket. Elle devient plus tard une des meilleures joueuses du championnat camerounais avec le club de BEAC. En 2018, elle s’envole pour les États-Unis où elle intègre l’université de Floride du sud et continue de jouer sous la direction du coach Jose Fernandez.