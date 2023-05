Bamenda : les travaux de voie de contournement réalisés à 20%

C’est le bilan dressé par le ministère des travaux publics (Mintp), rendu au 18 mai 2023 sur ce chantier de la route Babadjou-Bamenda.



Les travaux sur la voie de contournement de la ville de Bamenda sont exécutés à 20%. Le chantier s’étend sur une distance de 4,9km sur l’itinéraire Welcome to Bamenda-École des Champion. Il s’agit du troisième lot de la route Babadjou-Bamenda

réalisé par l’entreprise BOFAS. Selon le Mintp, les plans d’exécution routiers ont été validés pour l’ensemble de l’itinéraire.



Les travaux en cours sur ce troisième lot sont relatifs à l’installation de chantier, le nettoyage et le débroussaillage de l’emprise, les travaux de

terrassement, la préfabrication des dalots et caniveaux, les études d’exécution, les études et travaux géotechniques, les études et travaux

topographiques, les études et travaux environnementaux et sociaux.



En ce qui concerne les travaux sur la section la section Babadjou-Matazem ( 17km), ils sont évalués à 52%. “Dans les ateliers de préfabrication, les travaux sont achevés et les éléments restant n’attendent d’être posés. Bun’s Exécute les travaux. Les délais de livraison seront respectés”, indique ke maître d’ouvrage.