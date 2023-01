Affaire Martinez Zogo : les chefs traditionnels de la Lékié se rétractent

C’est un revirement à 360 degrés ! Après avoir dénoncé le meurtre de Martinez Zogo qui selon eux implique les services de sécurité de l’Etat, les chefs traditionnels de la Lekié se sont fait taper sur les doigts pour leur « excès » de zèle. Dans un nouveau communiqué qu’ils ont signé, ces derniers présentent en litanie d’excuses.

Quatre jours avant la sortie des chefs traditionnels du département de la Lékié dont Martinez Zogo était originaire, le corps du chef de chaine d’Amplitude FM a été retrouvé en état de décomposition et présentant des signes de tortures.

La violence des faits a suscité en nous une si forte émotion qu’elle nous a fait tenir des propos qui ont manifestement dépassé notre noble et authentique pensée. Notamment en ce qui concerne les accusations portées nos héroïques forces de sécurité et surtout notre très respectable chef de l’Etat dont la bonne disposition d’esprit, d’attachement et de bienveillance vis-à-vis de la Lékié sont incontestables et incomparables.