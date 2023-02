Affaire Martinez Zogo : la réunion publique de Cabral Libii n’aura pas lieu

La demande d’organisation d’une réunion publique déposée par le député Cabral Libii et projetée se tenir le 12 février à l’esplanade du stade Omnisports de Yaoundé n’a pas reçu un écho favorable. Sans surprise, elle a été rejetée par le sous-préfet du 5ème arrondissement de Yaoundé.

« (…) vu le flou entretenu autour de cette supposée réunion publique et ne pouvant prendre le risque de laisser se dérouler un rassemblement fortement susceptible de dégénérer, (…) dans mon territoire de commandement, j’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir surseoir à cette réunion publique », a répondu François Mabaya Essomba à l’homme politique.

L’événement du président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (PCRN) a été présenté comme un « rassemblement en un lieu unique de différents leaders politiques et associatifs entourés de leurs militants et sympathisants, des adhérents et citoyens volontaires, pour exprimer l’appel à la sécurité et à la justice dans notre pays» à la suite de l’assassinat du journaliste Martinez Zogo.

Pour le chef de terre de Yaoundé 5e, « il n’est point besoin à ce niveau des enquêtes, de souligner que l’ensemble des forces vives de notre pays et singulièrement l’élu du peuple que vous êtes (Cabral Libii ndlr) devraient entretenir un climat de recueillement et de calme, pour permettre aux fins limiers du domaine de faire la lumière sur cette affaire particulièrement grave ».