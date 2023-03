Yaoundé : une femme et ses deux enfants enlevés dans un taxi

Les faits se seraient déroulés dans la nuit de lundi à mardi dernier. Voici le récit du journaliste et lanceur d’alerte, Paul Chouta.

Une femme et ses deux enfants ont été enlevés dans un taxi à Yaoundé. Aishatou Yasmine, venue de Douala avec ses enfants Charifa, âgée de 3 ans et Abdoul Fattahou, âgé de seulement 15 mois, a disparu dans la nuit de lundi à mardi dernier.

Selon les informations reçues, elle a emprunté un bus de Touristique Voyage de Douala à Yaoundé et est arrivée à l’agence de Touristique dans le quartier Mvan aux environs de 22h. Elle a appelé son mari pour lui dire qu’elle était dans le taxi et qu’il l’attendait dehors au niveau du carrefour Mvog-Mbi. Cependant, elle n’est jamais arrivée à destination.

Des témoignages inquiétants

Les deux numéros de téléphone de la dame ne sont pas joignables, mais sa mère a reçu un appel de sa part mardi. Selon la mère d’Aishatou Yasmine, cette dernière était dans le taxi avec ses deux enfants à destination du carrefour Mvog-Mbi, quand soudain, un des passagers à bord du taxi a sorti un produit liquide dans une boîte et a soufflé le contenu sur le visage de la dame et ses enfants. Les trois se sont endormis sur le champ. Aishatou Yasmine s’est réveillée aux environs de 16h le lendemain, dans une chambre inconnue avec ses enfants, mais la conversation s’est brusquement interrompue. Tout semble indiquer qu’il s’agit d’un cas d’enlèvement.

Une enquête est ouverte

Les autorités ont été alertées de l’enlèvement et une enquête a été ouverte pour retrouver Aishatou Yasmine et ses enfants. Les circonstances de l’enlèvement sont encore floues, mais la famille de la dame espère qu’elle sera retrouvée saine et sauve. Les enlèvements de ce genre sont rares dans la ville de Yaoundé, ce qui rend cet incident encore plus inquiétant pour les habitants.