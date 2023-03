SDF : Nintcheu et le G27+ contestent leur exclusion

En guerre contre le Chairman Ni John Fru Ndi, le Collectif des Cadres et Militants du SDF (G27+) exclus au terme du dernier National Executive Committee (NEC) reviennent à la charge.

Ils ont été exclus du Social Democratic Front, à l’issue du récent National Executive Committee (NEC). Mais Jean Michel Nintcheu et les membres du Collectif des Cadres et Militants du SDF, également connu sous le nom de G27+, refuse de quitter le parti de la balance. Dans un communiqué rendu public, le G27+ dénonce la tentative de destruction du SDF et déclare le NEC du 25 février 2023 illégitime et antistatutaire.

Fru Ndi de plus en plus contesté

« Ni John Fru Ndi, de plus en plus contesté au sein du SDF et face à la résistance de la base militante acquise à la noble cause défendue par le G27+, vient une fois de plus de franchir le rubicon en appliquant maladroitement l’article 8 alinéa 2 (8.2) à trente-quatre (34) cadres et militant(e)s du parti malgré les procédures judiciaires en cours remettant en cause la qualité de membre du NEC des personnes illégalement cooptées », ont-il écrit. Et d’ajouter : « En excluant les militantes et militants du SDF qui s’opposent farouchement à la liquidation du parti après trente-trois (33) ans de luttes glorieuses, et sa transformation en un fonds de commerce, Ni John Fru Ndi veut ainsi, dans une démarche suicidaire, détruire tout l’héritage des Pères Fondateurs et trahir la confiance mise en lui en son temps par le peuple camerounais ».

Le G27+ s’oppose aux résolutions issues de ce NEC. Ils demandent aux militants de rester vigilants et sereins et de maintenir leurs bases politiques en éveil en vue de la préparation et la tenue d’un Congrès légitime conformément aux statuts et règlements du parti.

Le G27+ s’engage à poursuivre le combat pour la restauration de la démocratie et la justice au sein du parti politique. Les militants sont invités à rester à l’écoute pour d’autres actions dont ils seront informés en temps opportun. Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions internes au SDF, qui a vu plusieurs membres quitter le parti ces derniers mois.