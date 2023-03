Elite One : vers un arrêt du championnat ?

Les clubs de première division de football du Cameroun se donnent rendez-vous ce vendredi pour une réunion décisive sur la suite de la saison.

Rendue à sa quinzième journée, le championnat de première division de football du Cameroun pourrait connaître un arrêt le week-end prochain. En difficulté, financièrement, les clubs d’Elite One se donnent rendez-vous ce vendredi pour une réunion décisive sur la suite de la saison. Réunis autour de leur Association, l’ACEC, l’ordre du jour de cette rencontre va tourner autour de la situation financière des clubs.

En effet, selon certains présidents de clubs, la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) tarde à payer la totalité de la subvention à eux destinée. Notamment la subvention du gouvernement et celle du sponsor du championnat. D’après les dirigeants d’UMS de Loum par exemple, l’instance dirigée par Samuel Eto’o n’aurait versé qu’11 millions de francs CFA à chaque club depuis le début de la saison, sur les 48 millions de francs CFA promis. Reste à payer à chaque club, près de 37 millions de francs CFA.

A bout financièrement, certains clubs n’écartent pas la possibilité de boycotter la suite du championnat. « On a travaillé avec la Fécafoot, a confié à RSI FM, Norbert Nya, président de Fauves Azur. Il y a eu des promesses, mais on a toujours rien reçu. Les joueurs souffrent, la situation devient préoccupante. On nous a dit que tout est prêt pour les paiements. ON attendait le président de la Fécafoot. Il est désormais là. Si rien n’est fait d’ici à vendredi, nous allons siéger et vous verrez la suite ».