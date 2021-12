Célestin Djamen est clair. Cabral Libii, président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (PCRN) est actuellement le principal leader de l’opposition au Cameroun.



Invité sur la chaîne de télévision Vision4 ce samedi, le président de l’Alliance Patriotique et Républicaine (APAR) a par la même occasion exprimé son regret face à la non participation du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) aux élections municipales et législatives de février 2020. « Je ne vois pas pourquoi, pour l’avancée des conditions de vie des populations, on ne va pas aux élections », s’est-il offusqué.



Au cours de l’émission, l’ex-militant du parti de Maurice Kamto n’a pas hésité à tacler au passage le MRC. « Chez APAR ce n’est pas le suivisme moutonnier comme au MRC. Maurice Kamto est le pape de l’incohérence », a-t-il déclaré.



Figure de longue date du SDF, Célestin Djamen a quitté ce parti à la veille des élections présidentielles de 2018, en faveur du MRC . Il s’est par la suite désolidarisé de Maurice Kamto pour créer sa propre formation politique l’APAR.

Il reprocherait notamment au MRC de n’avoir pas participé aux régionales de 2020. Son leader, Maurice Kamto, forcerait ses membres au suivisme politique. Selon lui, le rôle d’un parti politique est de se présenter à toutes les échéances électorales. Il doit prendre part aux discussions dans les arènes dédiés. Cela explique certainement les raisons de sa rupture avec ce parti.