SDF : Jean Michel Nintcheu annonce une manifestation à la veille de la CAN

Le député du Social democratic front (SDF) organise une marche le 8 janvier 2022 à Douala pour exprimer son exécration face à la guerre qui perdure dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

Jean Michel Nintcheu, député SDF veut faire entendre sa voix. A cet effet, il annonce une manifestation pacifique le 8 janvier 2022 dans la ville de Douala. Objectif : « Dénoncer la détention arbitraire et demande la libération sans condition des prisonniers politiques de tout bord qui croupissent actuellement dans les geôles au Cameroun » « Attirer une fois de plus l’attention de la communauté nationale sur la situation inacceptable de guerre qui perdure dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. »

Pour cette marche prévue à la veille du début de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) au Cameroun le 9 janvier 2022, le député SDF a adressé deux demandes de manifestation publique aux sous-préfets des arrondissements de Douala Ier et Douala 3e. A ce jour, incertitude plane sur l’autorisation de cette marche par les chefs de terre. A maintes reprises, les partis de l’opposition dénoncent les restrictions administratives autour de leurs manifestations publiques et réunions politiques.