Owona Nguini : « les talibans veulent dresser le grand Nord contre le grand Sud »

Le vice-recteur de l’université de Yaoundé I Mathias Eric Owona Nguini s’en prend à certains militants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) qu’il accuse de vouloir diviser le pays.

Mathias Eric Onona Nguini n’a pas oublié sa haine pour les militants du MRC. Le politologue et vice-recteur à l’Université de Yaoundé I en est venu à croire que quiconque partage la vision du parti de Maurice Kamto est un ennemi de la République. Sa nouvelle cible : le Dr Aristide Mono, politologue et nouveau consultant d’Equinoxe TV. « Les talibans (militants du MRC) utilisent Equinoxe et son analyste-maison Aristide Mono pour dresser le grand Nord comme l’ennemi absolu du régime du Renouveau », a indiqué Owona Nguini dans une analyse.

Le vice-recteur de l’Université de Yaoundé I enchaîne. « Après ils viendront accuser le Renouveau et le Rdpc d’attiser les tensions ethniques. Un tel niveau de perversité est incroyable. Le but en est de cultiver l’animosité ethno-politique entre le grand Nord et le grand Sud », poursuit le politologue.

