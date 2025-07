Au Cameroun, « plus on vote, plus on s’éloigne de la démocratie » 

à la faveur de la vague d’ouverture au multipartisme, au pluralisme et aux conférences nationales des années 90, ont su se réadapter aux normes internationales dites entre guillemets démocratiques, Au Cameroun, il y a eu je crois à peu près 8 élections et en fait plus on vote plus on s’éloigne de la démocratie. Dans ce pays, on a une sorte de personnification du pouvoir par un seul homme avec les atouts d’une démocratie. Il a mis en place un système où il y a des chambres parlementaires, un Sénat, une commission nationale électorale indépendante qui n’est surtout pas indépendante. Le parlement n’est surtout pas un contre-pouvoir, ni une instance de contrôle du pouvoir. Biya est l’exemple de ce que j’appelle les fictions démocratiques en Afrique et qui sont au cœur de la remise en cause de l’idée même démocratique en Afrique, C’est une tentative de détournement de l’idéal démocratique pour instaurer des sortes de régimes qui, au fond, en réalité, sont des dictatures.

Ousmane Ndiaye, journaliste, et écrivain