Chantal Ayissi défie « ceux qui agressent les artistes »

Vous qui agressez les artistes là, je vous donne défi aujourd’hui. La prochaine fois ce sera ça. On va s’affronter parce que trop c’est trop. Nous sommes fatigués. On reste tranquilles alors vous croyez qu’on a peur de vous. Pourquoi vous choisissez ? Faut pas choisir. Les artistes sont vos moins chers ? Moi je ne fais pas les courbettes. Je vous attends – défi face à face. La personne qui veut s’affronter avec moi, je ne discute même pas. Je vais redevenir sauvage comme avant. Jamais, je dis aux artistes de ne plus jamais aller négocier. Parce qu’un artiste ne doit pas négocier. Pourquoi vous choisissez seulement les artistes ? Francis Nganou et les boxeurs sont là. Vous n’allez pas là-bas pourquoi? Le défi aujourd’hui, allez boycotter Francis Nganou, boycotter les boxeurs, boycotter les sportifs de combat comme ça on va voir un peu comment ça va se passer. C’est trop facile de s’en prendre aux pauvres artistes. Ça n’a pas de sens. Votre combat ne tient pas. Je suis sortie aujourd’hui pour vous dire encore et encore que vous êtes des faux types. C’est que des faux combats ce que vous faites là. C’est pas des combats nobles. Vous vous en prenez aux pauvres citoyens camerounais qui viennent se chercher ? Vous voulez qu’elle fasse quoi ? Que ces artistes deviennent quoi demain ? Pourquoi c’est seulement aux artistes que vous vous en prenez ?



Il faut voir certains artistes comment jubilent. Les artistes qui ne pouvaient même pas en temps normal parler. Quand un artiste a confiance, tu n’as pas besoin, tu n’as pas besoin d’aller s’aligner derrière les gens qui nuisent les autres. Qui nuisent les artistes. C’est pas la jalousie c’est quoi ? Je vous dis que maintenant là c’est le corps à corps qu’il faut. On va aller corps à corps. Comme ça vous allez comprendre que la sauvagerie que vous faites là, tout le monde peut être sauvage. Moi je calcule seulement une personne, une seule personne va payer les pots cassés. Parce que vous croyez qu’on est calme parce que Maa Chan est calme là que j’ai peur de vous ? la bouche à droite, à gauche, à gauche. Vous croyez que je vous gère ? la plus belle femme d’Afrique, la plus belle femme du Cameroun, vous croyez que je vous gère ? J’aime tellement la vie. Moi je mange ma vie tranquillement.

Chantal Ayissi