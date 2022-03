Industrie : une unité de fabrication de bouteilles de gaz  bientôt ouverte à Douala 

L’entreprise Cylinder Company entend investir 4 milliards de FCFA pour la création d’une unité de fabrication de bouteilles de gaz de 12,5kg dans la capitale économique.

On pourrait s’acheminer vers la fin de l’importation des bouteilles de gaz. En effet, Cylinder Company Sarl envisage créer une unité de fabrication des bouteilles pour le conditionnement du gaz domestique à Douala. Selon les informations rapportées par Eco Matin, cet investissement devrait s’élever à 4 milliards de FCFA.

Le projet qui sera implanté dans la ville de Douala. Et près de 206 emplois devrait être créés grâce à sa mise en service. En plus des bouteilles de gaz domestique, l’usine prévoit produire des bouteilles de gaz industriel et médical. Ainsi que des cylindres pour extincteurs et des compresseurs en acier.

Par ailleurs, une convention a été signée récemment entre cette entreprise et l’Agence de promotion des investissements (API). Elle entend faire profiter à Cylinder Compagny des avantages prévus dans la loi n°2013/004 du 18 avril 2013, révisée en 2017, fixant les incitations à l’investissement privé en République du Cameroun. A cet effet, la société devrait bénéficier des exonérations fiscalo-douanières prévues par cette loi en son article 11, entre 5 et 10 ans, pour installer son usine de production des bonbonnes de gaz domestique.