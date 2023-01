Cameroun : hommage à un serpent mythique pour les peuples Ekang et Beti

Le festival Nga- Medza organisé par le Dr Thérèse Fouda rend hommage à un serpent mythologique qui aurait permis aux peuples Ekang et Beti de franchir la Sanaga.

La visite des peuples de la foret, les concerts et surtout le carnaval dans les rues de Yaoundé, ont animé cette deuxième édition du festival qui s’achève ce 09 janvier2023.

Un spectacle dirigé par Otélé Belomo. Ce dernier s’est vêtu en costume de guerrier. Il explique : « aujourd’hui, j’ai joué le rôle du Neboro, celui qui a montré au peuple la voie. C’est le dos du serpent, le peuple béti a marché sur le dos d’un serpent le Nga-Meza pour traverser la rive de la Sanaga à l’autre ».

Pour le patriarche Bingo Bingono, le serpent géant qui a permis au peuple Ekang Beti ou Ntoumou de traverser la Sanaga était évoqué par l’initié il y a plus de 5000ans.

Afin que les Beti se retrouvent, le village a fait un tour au musée ethnologique des peuples de la forêt. En effet, c’est le village du festival situé au cœur de Yaoundé. Le Dr Thérèse Fouda à l’origine du festival né en 2023 et fondatrice du musée, confie : « le festival, c’est moi qui l’ai conçu, on l’a créé ici. C’est important que les béti se retrouvent, qu’il y ait de l’amour et le vivre ensemble déjà entre nous et avec les autres ».

Le rêve de Dr Thérèse Fouda, c’est de perpétuer la tradition des peuples de la forêt et de faire voyager le festival Nga-Medza partout dans le monde. Rapporte RFI.