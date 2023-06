Yaoundé : un commandant de brigade se tue accidentellement

Le commandant Kolding Aristide, qui occupait le poste de chef de la brigade de gendarmerie Tsinga à Yaoundé, a tragiquement perdu la vie en se tirant accidentellement une balle avec son pistolet. L’incident s’est déroulé le 9 juin dernier, alors qu’il se trouvait dans un snack en train de partager un verre avec quelques amis.

Selon les rapports, le commandant a manipulé son arme de manière imprudente, déclenchant un tir qui l’a atteint à la poitrine. Cet incident malheureux lui a coûté la vie, ont déclaré des sources aux médias locaux. Malgré son transport d’urgence à l’hôpital, il a été annoncé quelques instants plus tard qu’il avait succombé à ses blessures causées par la balle.

La famille, les amis et les collègues du commandant Kolding Aristide sont plongés dans la stupeur et l’incrédulité face à cet incident tragique. La perte de leur être cher est une source de chagrin profond et ils cherchent du réconfort mutuel dans ces moments difficiles. Les circonstances entourant cet événement tragique sont dévastatrices pour tous ceux qui le connaissaient et l’appréciaient.

Pour d’autres sources, il se pourrait que le chef de la brigade de Tsinga ait été victime d’un règlement de compte. En effet, selon les informations partagées par le lanceur d’alerte Nzui le commandant n’a pas mis fin à ses jours ou été victime d’un accident avec son arme, mais aurait été abattu par ses collègues.

Selon cet informateur, plusieurs personnes étaient présentes lors de cet événement tragique, notamment le commandant de Bankolo, deux femmes et des gendarmes. Une déclaration accablante précise que lors de cet assassinat présumé, un vigile aurait rapporté les détails du règlement de compte entre les collègues. Une vidéo a également été envoyée au lanceur d’alertes, montrant une scène où du sang est présent.

