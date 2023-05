Yaoundé : 1 mort et 2 blessés dans un accident de circulation

Le drame s’est produit dans la journée de mercredi au quartier Simbock à Yaoundé.

Un accident de la route impliquant une moto et un camion a fait un mort et deux blessés au quartier Simbock à Yaoundé. Selon les témoins de tout est parti d’un repli « qui a perdu le contrôle en pliant une couverture ». « La moto s’est ensuite retrouvée sous les roues d’un camion lourd, faisant des victimes humaines », a déclaré un témoin au site Mimi Mefo.

Le cadavre de la personne décédée aurait été déposé à la morgue, tandis que les blessés ont été transportés d’urgence à l’hôpital et reçoivent actuellement des soins médicaux.

Pour réduire le nombre d’accidents sur nos routes, le gouvernement a pris des mesures prises afin de les rendre plus sures. Il s’agit notamment du programme « Road Safety Performance Strategy » des Nations Unies. Cette stratégie, qui repose sur cinq piliers (gestion de la sécurité routière, véhicules plus sûrs, usagers de la route plus sûrs, intervention après un accident et environnement de conduite plus sûr), vise à réduire le nombre d’accidents de la route de 50 % d’ici 2030.