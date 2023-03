Valsero : « ils ont réussi à m’enlever ma nationalité »

Le chanteur et militant du MRC de l’opposant Maurice Kamto accuse le patron de la police camerounaise d’avoir manœuvré pour que son passeport ne soit pas renouvelé.

Le rappeur Valsero ne pourra plus revenir au Cameroun. Et pour cause, il aurait été déchu de sa nationalité camerounaise. C’est du moins ce que le chanteur et militant du MRC de l’opposant Maurice Kamto affirme dans une vidéo postée ce mercredi 22 mars 2023 sur sa page Facebook.

« Vous avez décidé d’utiliser les institutions qu’on vous a confiées pour sanctionner. Ce n’est pas différent d’utiliser la DGRE pour assassiner Martinez Zogo. Vous avez décidé Monsieur Mbarga Nguelé d’utiliser le pouvoir du délégué de la sûreté pour me retirer ma nationalité camerounaise en interdisant que soit renouvelé mon passeport. Ils ont réussi à faire de moi un apatride. Ils ont réussi à m’enlever ce que j’ai de plus cher(…). ça m’a épuisé », a déclaré Valsero dans des propos relayés par Actu Cameroun.

Le rappeur assène encore : « ils ont réussi à faire de moi un apatride, ils ont réussi à m’ enlever ce que j’ai de plus cher, ils ont réussi à toucher ce que j’avais de fondamental, ma nationalité, mon pays, mon appartenance à ma terre ». L’autre de « Lettre au président » accuse le patron de la police camerounaise d’être derrière ses malheurs.