Tunisie : Paul Biya instruit le rapatriement des ressortissants camerounais

C’est l’information contenue dans un communiqué de l’ambassadeur du Cameroun en Tunisie signé le 30 mars 2023.

Les ressortissant camerounais vivants e Tunisie ayant confirmé leur retour « volontaire » au pays natal fouleront bientôt le sol du Cameroun. Un vol à destination de Yaoundé est prévu le 5 avril 2023 à 17 heures 55 minutes « dans le cadre du rapatriement volontaire par le chef de l’État Paul Biya », apprend-on de Samuel Djobo, ambassadeur du Cameroun en Tunisie.

« Par conséquent, le regroupement des personnes concernées se fera à l’ambassade au plus tard à 12h30 mn en vue du départ vers l’aéroport Tunis-Carthage. Il convient de préciser que chaque passager (adulte et enfant de plus de 2 ans) a droit à deux bagages de 23 kg (46 kg au total) et un autre bagage en cabine de 10 kg maximum.

Le 21 février, le président Saied avait affirmé que la présence en Tunisie d’immigrés clandestins d’Afrique subsaharienne était source de « violence et de crimes » et visait à « changer la composition démographique » du pays. Les jours suivants, des migrants originaires d’Afrique ont fait état d’une recrudescence des agressions les visant et se sont précipités par centaines à leurs ambassades pour être rapatriés.

Plusieurs pays subsahariens à l’instar de la Cote d’Ivoire, du Niger ou encore de la Guinée ont procédé depuis plusieurs semaines au rapatriement volontaires de leurs ressortissants. Jusqu’ici, aucun vol spécial n’a été affrété par le gouvernement camerounais en faveur de ses ressortissants.