Tuberculose: plus de 1 300 cas enregistrés chez les enfants en 2022

Malgré le programme national de vaccination disponible au Cameroun, ces chiffres chez les malades âgés de moins de 15 ans sont en augmentation par rapport à 2021 .



Entre 2021 et 2022, le Cameroun a enregistré une hausse de cas, des jeunes de moins de 15 ans souffrant de la tuberculose. 1 340 nouveaux cas ont été notifiés en 2022, contre 1 172 en 2021. Ces chiffres du programme national de lutte contre la tuberculose (Pnlt) montrent que cette maladie est en hausse au Cameroun. 25 286 cas ont été notifiés en 2022, contre 22 850 l’année précédente.

Une résistance fort surprenante selon Manaouda Malachie, ministre de la Santé publique (Minsanté), qui rappelle que cette maladie est évitable et traitable. « Il suffit de suivre le programme de vaccination disponible dans notre programme national. Alors, se serait donc incompréhensible que cette maladie continue à faire autant de ravages alors que nous avons entre les mains une solution gratuite », estime-t-il.

L’augmentation des cas chez les moins de 15 ans malgré l’existence d’un vaccin, s’explique, selon un pédiatre qui a requis l’anonymat, par le fait que, « chez les enfants et adolescents, cette maladie n’est pas souvent rapidement reconnue et elle peut être difficile à diagnostiquer et à traiter ».



Selon l’Oms, la faible détection de la tuberculose résulte de difficultés dans le prélèvement d’échantillons et dans la confirmation bactériologique de la maladie chez les enfants qui peuvent présenter des symptômes cliniques non spécifiques qui coïncident avec ceux d’autres maladies courantes chez l’enfant. En outre, les enfants et les jeunes adolescents ont généralement accès à des soins de santé primaires ou à des services de santé de l’enfant dans des établissements où la capacité de diagnostiquer la tuberculose est souvent limitée.