Cavaye Yeguié s’oppose au déferrement des accusés du vol des 85 millions à son domicile

Le déferrement des mis en causes dans cette affaire de vol de 85 millions de FCFA au domicile du président de l’Assemblée nationale le 11 janvier dernier était prévu ce vendredi pour la prison de Maroua.

Talba Cavaye, frère cadet de Cavaye Yeguié Djibril , Bouba Ganté, Brahim Modi et Djede Njida sont les quatre principaux mis en causes dans l’affaire du vol de 85 millions de francs dans la chambre du président de l’Assemblée nationale à sa résidence de Tokombéré. Selon le politicien Aboubakar Ousmane Mey, chez l’un d’eux, valet principal à la résidence du patron de la chambre basse du parlement, auraient été trouvés deux montres en or, 7,6 millions de FCFA en espèces et quelques biens de valeurs après perquisition dans son domicile.

D’après la même source, les 4 dénoncés ont été présentés jeudi matin devant le juge d’instructions de Mora. Mais coup de théâtre au cours de cette audience. Cavaye Yeguié en personne, a rejoint la ville de Mora pour « s’interposer au déferrement des mis en causes pour la prison de Maroua prévu ce vendredi », indique-t-il. Au cours de la journée de jeudi, des gendarmes de la brigade de Tokombéré ont entendu la première épouse de Cavaye à son domicile.