Pont sur le Logone : cap sur la pose des premières poutres en béton précontraints

Les travaux de construction d’un pont sur le fleuve Logone devant relier Yagoua au Cameroun et Bongor au Tchad évoluent. A date, le ministère des travaux publics (Mintp) fait savoir que le dispositif pour la pose des premières poutres en béton précontraints est prêt.

Longue d’environ 700 mètres, « cet ouvrage d’art est réalisé dans le cadre du Projet Régional Intégrateur du Réseau Routier dans le Bassin du Lac Tchad et bénéficie des financements de la Banque Africaine de Développement (BAD). », souligne le Mintp. Le projet dont les travaux ont été lancés en 2020 est évalué à 76 milliards de FCFA tandis que celui des travaux de contournement de la ville de Yagoua est estimé à 14 milliards de FCFA.

En outre, plusieurs aménagements connexes sont prévus à la fois du côté du Cameroun et du côté du Tchad. Ces aménagements concernent des infrastructures socio-économiques et des études de maturation de certains projets dans chaque pays. « Côté Cameroun, le projet prévoit notamment un volet formation et accompagnement des jeunes et des femmes pour le montage des projets de développement; la construction du marché de Zébé pour le commerce général et de bétail de Yagoua; la réhabilitation et équipements de salle de classes, avec latrines pour les écoles publiques de Zébé et de Kalak et aménagement de points d’eau dans les écoles et villages de la zone.

Sont aussi inclus, l’aménagement des bas-fonds pour la mise en valeur des terres de Zébé afin de faciliter la reconversion des jeunes piroguiers; l’équipement de l’Hôpital Régional de Yagoua et enfin la construction et l’équipement du Centre de Santé Intégré de Zébé.