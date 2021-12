Tension : Maurice Kamto veut encore défier Paul Biya

Le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) a lancé une nouvelle campagne de protestation en vue de la libération des militants de son parti, emprisonnés.

Maurice Kamto se dresse à nouveau contre le régime de Yaoundé. Le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) et quelques militants ont entamé hier mardi 21 décembre 2021 au siège de son parti à Yaoundé-Odza, une campagne pour la libération des prisonniers politiques en détention au Cameroun.

Rappelons que depuis 2020, une centaine des militants du MRC parmi lesquels le professeur Alain Fogue et Olivier Bibou Nissack. Seulement, le procès du trésorier national du parti et du porte-parole de Maurice Kamto a été renvoyé au 24 décembre 2021. Pour cause : « comparution forcée des détenus et citation à parquet des accusés libres », a annoncé l’avocat Hyppolite Meli, représentant du collectif Sylvain Souop.

Jordan Z.