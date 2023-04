Télécoms : pourquoi les Camerounais boycottent Orange et MTN

L’appel au boycott des deux opérateurs de télécommunications entre en vigueur ce lundi 24 avril 2023 dès 12 heures au Cameroun.

Opération « Mode avion ». Depuis quelques temps, un appel au boycott des deux plus grands opérateurs de télécommunications au Cameroun, Orange et MTN, circule sur les réseaux sociaux et fait couler beaucoup d’encre. Cette campagne de boycott a été lancée par des Camerounais qui accusent ces opérateurs de pratiquer des tarifs exorbitants et de fournir des services de mauvaise qualité.

Les raisons d’un boycott

Les raisons du boycott sont multiples et diverses, mais elles ont toutes un point commun : la qualité des services et les tarifs pratiqués par Orange et MTN. En effet, les deux opérateurs sont accusés de proposer des services de mauvaise qualité, avec des coupures fréquentes de réseau, des temps d’attente interminables pour le service client, des débits internet faibles et des tarifs jugés excessifs.

En outre, les associations de consommateurs reprochent à ces opérateurs de ne pas respecter les règles en matière de protection des données personnelles. Des données sensibles des utilisateurs seraient collectées et utilisées sans leur consentement, ce qui est contraire à la loi en vigueur.

Enfin, les associations accusent également Orange et MTN de ne pas respecter les lois fiscales en vigueur dans le pays. Selon ces associations, ces opérateurs pratiquent une optimisation fiscale agressive, en transférant une partie de leurs bénéfices à l’étranger, ce qui a pour effet de réduire considérablement leur contribution fiscale dans le pays.

Effets attendus

Le boycott des opérateurs Orange et MTN peut avoir des conséquences importantes sur l’économie du pays, car ces deux entreprises sont les plus importantes en termes de chiffre d’affaires et d’emplois créés. Le secteur des télécommunications est en effet un secteur très important pour l’économie camerounaise, car il représente près de 10 % du PIB.

Cependant, les partisans du boycott estiment que les conséquences économiques ne doivent pas être un obstacle à l’exercice de leur droit de protestation contre des pratiques jugées illégales ou abusives. Ils estiment également que les opérateurs devraient faire davantage d’efforts pour améliorer la qualité de leurs services et réduire les tarifs pratiqués.

L’appel au boycott d’Orange et MTN au Cameroun est motivé par des préoccupations légitimes des consommateurs en matière de qualité des services, de protection des données personnelles et de respect des lois fiscales. Cependant, les conséquences économiques d’un boycott doivent être prises en compte, et il est souhaitable que les autorités et les opérateurs travaillent ensemble pour trouver des solutions qui répondent aux préoccupations des consommateurs tout en garantissant la viabilité du secteur des télécommunications.