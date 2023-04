Télécoms : Cabral Libii tance Orange et MTN

Selon le député du Pcrn, Orange et MTN offrent « un service extraordinairement médiocre et abusif » aux Camerounais.

Le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (Pcrn), se joint aux citoyens dans l’initiative du boycott de MTN et Orange au Cameroun ce lundi 24 avril 2023. Dans une sortie laconique sur son compte Facebook, Cabral Libii demande aux camerounais de s’organiser pour lancer une pétition parlementaire.

« Des 3 opérateurs prépondérants de téléphonie au Cameroun (Mtn, Orange, Camtel), 2 d’entre eux offrent un service extraordinairement médiocre et abusif. En attendant la session de juin pour adresser des questions écrites et orales, les citoyens doivent s’organiser pour une pétition parlementaire. L’ART (Agence de Régulation des Télécommunications, Ndlr.) doit urgemment monter au créneau. C’est carrément du vol! », explique-t-il.

Rappelons que les raisons du boycott sont multiples et diverses, mais elles ont toutes un point commun : la qualité des services et les tarifs pratiqués par Orange et MTN. En effet, les deux opérateurs sont accusés de proposer des services de mauvaise qualité, avec des coupures fréquentes de réseau, des temps d’attente interminables pour le service client, des débits internet faibles et des tarifs jugés excessifs.