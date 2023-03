Stade Poumpoumré : coup de vol sur le chantier

L’annonce a été faite ce lundi le l’entreprise Prime Potomac au sujet de ce chantier de la Coupe d’Afrique des nations 2021.

“L’entreprise Prime Potomac informe le public qu’elle a découvert, ce jour, que des malfrats

se sont introduits dans le site du Stade Municipal de Poumpoumré et y ont démonté et emporté la quasi-totalité des appareillages et des sanitaires de ce stade”, peut-on lire dans le communiqué signé par Ben Modo, directeur général de cette entreprise de BTP.

Dans cette déclaration le top management de Prime Potomac “condamne ces actes de sabotage récurrents, et invite les autorités concernées, à faciliter la reprise et l’achèvement des travaux sur les différents sites”. Dans la même veine, l’entreprise sollicite la sécurisation des différents sites, afin de “préserver ces investissements de l’Etat”.



Rappelons que le 6 mars dernier, deux corps ont été retrouvés ensevelis par l’effondrement d’une dalle sur l’un des sites de construction dont il a la charge Prime Potomac dans la ville de Garoua. Ces personnes inconnues “avaient trouvé la mort en cassant des prédalles en attente, dans l’intention d’y extraire de la ferraille pour la revendre”, indique Ben Modo.



Chantier à l’abandon

Au cours d’une visite de travail dans la ville de Garoua en janvier dernier, c’est “ avec consternation et désolation que le ministre des Sports et de l’Education Pysique et sa suite ont constaté l’état d’abandon total depuis plus d’un an par l’entreprise Prime Potomac, des chantiers du stade de Reyre (Gendarmerie) et de Poumpoumré», mentionnait un communiqué de la cellule de communication de ce département ministériel.

Cependant, des contrats relatifs à ces deux stades ont pourtant été signés en août 2017 pour une durée de 14 mois. Mais malgré les lettres de rappel et différents ordres de service qui ont été servis à Prime Potomac pour la reprise des travaux, les chantiers demeurent inachevés.