Sodecoton : 364 millions de F pour la construction d’un nouveau siège

La Société de développement du coton (Sodecoton) a rendu publique une liste de six entreprises pré-qualifiées pour la réalisation de ce projet.

La Sodecoton envisage construire un nouveau siège d’une valeur de 364 millions de FCFA dans la ville de Garoua (région du Nord). Il s’agit d’un immeuble de trois étages, que l’entreprise souhaite être réalisé dans un délais de 43 mois. Le financement de ce projet est adossé sur le budget 2022 de la Sodecoton, et sur ceux des exercices à venir.

Les six entreprises pré-qualifiées pour la construction de ce nouvel édifice sont : Groupement Intecg/Ge, Augea Afrique, Archi’dia, CAIU, le Competing et ND Buildshne/T Ropfen ENG.

Il est attendu du maître d’ouvrage qui sera sélectionné parmis ces 6 sociétés quatre principales missions. Elle vont de la vérification des études architecturales et techniques (plans architecturaux et note de calculs des lots techniques, phase avant-projet détaillé, projet d’exécution des ouvrages et spécifications techniques détaillées) ; de la direction de l’exécution des contrats de travaux ; de l’ordonnancement, pilotage et coordination du chantier ; et de l’assistance aux opérations de réception.

La Sodecoton est une entreprise publique créée en 1974 pour gérer la filière coton du Cameroun. Sa mission est d’organiser la production et la commercialisation du coton sur l’étendue du territoire. Elle détient plusieurs sites de production à travers le pays.