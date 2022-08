Musique : Magasco chante pour les réfugiés

Sur un rythme dansant, le chanteur afropop Magasco sert au public « Siriri » qui veut dire paix, une chanson dédiée aux réfugiés.

Au milieu du quotidien des réfugiés, Magasco appelle à la paix, en surfant sur des paroles écrites en français et en pidgin. « La joie de vivre, béni les mains de ceux qui donnent pour les autres. You we the give, you go carry blessing pass the man wey they take », chante l’auteur du titre à succès « Wulu bang bang ».

La vidéo a été tournée dans le camp de réfugiés de Gabo au Cameroun dans la région de l’Est du Cameroun. Le clip de trois minutes peind la vie des réfugiés, le travail abattu par le Haut-commisariat pour les réfugiés (HCR) ainsi que les contributions de généreux partisans venus en aide aux personnes déplacées.

Le HCR justifie sa collaboration avec la star afropop Magasco pour produire « Siriri » dans l’objectif « d’attirer l’attention, plaider et déclencher une prise de conscience locale sur la situation des réfugiés au Cameroun », informe l’organisation onusienne.

Il s’agit de la seconde contribution du chanteur pour le HCR. « En juin 2021, alors que les événements publics et les rassemblements étaient interrompus en raison du Covid-19, le HCR Cameroun a assuré la liaison avec le musicien afropop Magasco pour offrir un concert en direct sur Facebook qui a atteint 100 000 personnes sur les réseaux sociaux à l’occasion de la journée mondiale des réfugiés. », rappelle l’ organisme international dédié à sauver des vies et protéger les droits des réfugiés.

Listen to Siriri (peace) Song with refugees by Magasco. Heal the world. Happy humanitarian day: https://t.co/g4VppjZaEP — Olivier Beer (@OlivierBeer1) August 19, 2022