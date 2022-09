Samuel Eto’o :  » J’ai souhaité voir l’équipe du Cameroun perdre »

Vaincre l’équipe de l’Ouzbékistan vendredi sur la pelouse du stade de Goyang n’était pas une priorité pour le président de la Fécafoot. Pour lui, cette défaite des Lions Indomptables ne change en rien les objectifs fixés pour la Coupe du Monde du démarre le 20 novembre prochain au Qatar.

« Ce que nous voulions voir, nous l’avons vu. C’était beaucoup plus la réaction de l’équipe. Et pour la première fois, j’ai souhaité que l’équipe du Cameroun perdre; sachant que nous avons notre objectif qui est de partir de la compétition (Coupe du Monde 2022 au Qatar 2022 ndlr) le 18 décembre à Doha. Donc vous allez mieux comprendre quand je vous dis partir de la compétition le 18, ça veut dire notre objectif, nous ne nous le perdons pas de vue. Parce que c’est possible. Mais pour l’atteindre, évidemment il faut voir comment le groupe vit quand il y a des difficultés. Et c’est ce que nous voulons voir. » a déclaré Samuel Eto’o sur la CRTV.

« Nous n’avions plus beaucoup de temps pour voir ce groupe là et je félicite, comme j’ai dit dans le vestiaire, je félicite ce groupe parce que j’ai vu des réactions positives à la mi-temps. J’ai vu dans le stade réaction positive. Quand on veut vivre ensemble, il faut que le groupe soit humainement bon. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand j’ai dit je vais voir un groupe humainement bon. Et évidemment il y a aussi la fatigue. Moi-même je suis arrivé hier avec une partie des joueurs, tout ça. Et je pense que le 27 nous aurons une très très belle équipe du Cameroun bien reposée. Et nous allons chercher d’autres enseignements de de ce match-là. Mais le plus important pour nous et notre première finale, bien évidemment, c’est le 24 novembre à Doha. », conclu t’il.