Sébastien Ebala révèle les circonstances de son interpellation

Le cyber activiste Sébastien Ebala dans une tribune revient sur les circonstances de son arrestation le 15 septembre dernier au Palais de Justice de Yaoundé alors qu’il assistait à l’audience des prisonniers du MRC. Dans un ton violent, celui qui avait annoncé une manifestation pour exiger la libération de ces détenus du parti de Maurice Kamto relate en détails, l’acharnement » du régime en place dont il est victime.

Bonjour à tous ! Je fais cette énième tribune pour prendre prendre l’opinion nationale et internationale à témoin sur l’acharnement du système illégitime sur ma personne, depuis plus de cinq ans aujourd’hui malgré les menaces et les humiliations subies, en plus de la torture que j’ai été victime entre les mains du criminel Joël Émile Bamkoui, l’assassin de plusieurs personnes dans ce pays. Je suis resté moi-même, j’ai refusé toutes vos propositions de me faire retourner contre mon soutien à l’égard du président élu Maurice Kamto et même pour le changement total.

Vous avez promis de me déstabiliser à tous les niveaux, même dans mes relations humaines envers des personnes de bonnes volontés. Jeudi dernier,15 septembre alors que j’assistais à l’audience des mes frères combattants du MRC, quatre individus en veste ont fait irruption dans la salle, en direction de là où j’étais assis, leurs visages comme d’anciens braqueurs, avec un ton de criminels comme ceux qui étaient allés enlever monseigneur Jean Marie Benoît Mballa du côté de Bafia. Voilà les premiers mots qu’il m’ont dits : lève-toi et suis-nous. J’ai rétorqué : « vous voulez quoi de moi ? » On eût dit les escadrons de la mort qui sont logés au sous-sol de la présidence de la République, très bien identifiés, appartenant à une même région, celle du Sud. C’est-à-dire les Boulous, ceux-là même qui veulent confisquer le pouvoir. Des propos que j’assume, et cela avec conviction, après que j’ai remis mon téléphone directement à ma nièce je lui ai dit : « si dans quelques heures ou minutes je ne suis pas de retour toutes personnes qui figurent dans mon répertoire tu dois les en informer le plus tôt possible. » Je suis sorti, comme je suis un homme de principe. Ils m’ont dit qu’ils sont là pour savoir si je tiens toujours à manifester comme je l’avais annoncé pour le 13 septembre j’ai gardé mon sang froid ; après les quatres imbéciles qui était en mission pour me faire arrêter de nouveau afin de me renvoyer en prison. Comme le criminel Joël Émile Bamkoui me l’avait signifié le 20 juin pendant l’appel téléphonique qu’il m’avait passé en me proférant des telles que : « tu es qui pour parler de moi, je vais te renvoyer en prison ». Comme j’étais près à tout. Voilà d’autres questions que m’ont posées les imbéciles à la solde du système illégitime : « tu fais même quoi dans les affaires de Bamilékés ? Pourquoi tu veux gâcher ta vie regarde les autres qui ont le même âge que toi ils sont a l’Enam où a l’Iric, pourquoi toi tu veux mourir pour des gens qui sont là pour défendre leur religion où le village.

Tu as passé deux ans de prison qui de ces gens t’ont aidé ? Regarde ceux qui étaient avec eux beaucoup ont quitté le bateaux. Pourquoi toi tu veux déstabiliser le pays nous savons qu’ils t’ont promis de l’argent et même le poste. N’importe quoi ! J’ai répondu d’un ton ferme, personne ne m’as rien promis j’assume mes convictions et mes idées tous les Camerounais sont mes frères.

Tu es un digne fils du Centre, Paul Biya le président du parti politique rdpc est ton frère. Voilà les questions idiotes qui sortaient de la bouche de ces petits imbéciles d’un autre genre. Heureusement que moi je ne peux jamais appeler un imposteur comme Paul Biya président de la république, je l’assumerai même devant la mort, c’est un petit président de parti politique Rdpc.

C’est pour vous là-bas, je m’en fou de lui. Après cinq heures de mon temps qu’il m’ont perdu, avec des questions stupides, j’ai tout simplement demandé s’ils avaient fini avec leur comédie musicale. L’un d’entre eux a dit ceci : « nous savons qu’avec toi, même si on te propose quoi que ce soit tu vas refuser ». Va récupérer ton téléphone chez la jeune fille à qui tu l’a remis elle est qui pour toi ? C’est ma nièce. voilà, tes amis du MRC ont déjà mis ça sur les réseaux sociaux.

Nous étions là dans un bureau lugubre derrière le lac municipal. Un endroit où des crimes se font… Dieu merci beaucoup à mes frères lanceurs d’alertes et des confrères journalistes honnêtes qui veulent le changement, qui ont vite fait de répondre au signal de ma nièce je vous remercie beaucoup.

Cela a été d’une importance énorme. Pour le reste, mon engagement pour le changement est irréversible je vais l’assumer jusqu’au jour où le seigneur Dieu tout puissant décidera de mon sort sur terre. Que ceux qui ont les oreilles l’entendent très bien, mon choix pour le changement est clair sans ambiguïté. Le président élu Maurice Kamto est l’homme de la situation. Vos grandes écoles, gardez ça pour vous, votre argent je n’en n’ai pas besoin, même vos amitiés ce que moi je vous demande c’est de quitter le pouvoir que vous usurpez depuis quatre ans avec celui que vous dites travailler pour lui le genocidaire momifié paul biya jamais dans la vie je ne viendrais là-bas dans votre camps mieux que je meurt pauvre mais comme les enfants de dieu sont riches dans les esprits voilà pourquoi je n’envie rien de vous, vous êtes des pauvres personnes au cœur noir, des vampires, des sorciers.

Le système illégitime est incarné par le diable voilà pourquoi toutes les personnes qui retournent les vestes pour vous rejoindre quelques jours plus tard c’est le cercueil qui les entend. Moi je suis fier de moi. Que le bon Dieu bénisse notre cher et beau pays le Cameroun.

Ebala sebastien