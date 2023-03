Réseaux sociaux :Maurice Kamto accusé d’utiliser de faux comptes

Selon ses pourfendeurs, le président du MRC utiliserait de faux comptes sur les réseaux sociaux pour mener ses batailles politiques en mode sous-marin.

Maurice Kamto est au centre d’une nouvelle polémique. Cette fois, le président du MRC est accusé d’être propriétaire de faux comptes sur les réseaux sociaux. S’il est vrai que l’homme politique est connu pour son compte officiel certifié sur les réseaux sociaux, ses pourfendeurs lui collent la paternité de faux comptes, comme celui sous le nom de Kand Owaslki.

Selon un ancien militant du MRC cité par Cameroon Magazine, ce compte serait utilisé par Maurice Kamto pour suivre de près l’actualité et faire passer ses idées à travers des publications très tranchantes. Une accusation de plus pour le leader de l’opposition camerounaise. En effet, en 2018, son directeur de campagne, Paul Eric Kingue, de regrettée mémoire, avait dénoncé l’existence de trois faux comptes utilisés par le candidat malheureux à l’élection présidentielle de la même année. Il avait également accusé Kamto de recevoir des autorités en prison et d’être financé par des hommes d’affaires.

Des milliers d’abonnés

Malgré les accusations, Maurice Kamto reste très actif sur ces plateformes. Il cumule des milliers de followers sur Twitter et Facebook, et il utilise ces canaux pour diffuser ses idées et ses opinions sur l’actualité politique du pays. Les publications sur ses comptes officiels sont souvent très critiques envers le pouvoir en place.

Le président du MRC y est généralement connu pour ses positions en faveur de la démocratie et de la transparence. Il a été une critique virulente du régime en place, accusant régulièrement le président Paul Biya de ne pas respecter les principes démocratiques et les droits de l’homme.