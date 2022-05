 Rémunération : vers l’augmentation du salaire minimum ?

Des négociations sont en cours entre le gouvernement et les entreprises en vue de l’augmentation du Salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig) au Cameroun.

Le Smig actuellement fixé à 36 270 FCFA pourrait être revalorisé dans les mois à venir. C’est ce qui ressort d’une déclaration faite le 1er mai par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Owona. « On est en négociation à l’heure où je vous parle pour qu’on augmente le Smig. Mais il faut que les entreprises puissent payer. (…) Maintenant que nous avons fait nos enquêtes et qu’on voit que les entreprises paient un peu plus, nous sommes en négociation pour relever le Smig », a déclaré le membre du gouvernement.

Selon les termes d’un rapport publié en février 2022 par l’Institut national de la statistique (INS), « L’inflation s’installe » au Cameroun. Elle est marquée depuis 5 ans par une progression du niveau général des prix de l’ordre de 9,2%. Et ce, dans un contexte de stabilité des salaires nominaux disponibles. Cette augmentation envisagée du Smig devient impératif dans l’environnement actuel.

En rappel, à la suite d’un arrêté pris le 25 juillet 2014, le Premier ministre Philemon Yang a entériné la proposition issue de la concertation entre les partenaires sociaux en vue de revaloriser le salaire minimum. En effet, il est passé de 28 216 F CFA à 36 270F CFA. Soit une augmentation de 8 054 F CFA (28,5%). Cependant, une coalition de 12 centrales syndicales proposait que le Smig soit fixé à 150 000 FCFA. Un montant au dessous des 62 000 proposés par les représentants des travailleurs aux négociations.