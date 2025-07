Cameroun 2025 : Léon Theiller Onana défie Biya dans le RDPC

À l’approche de l’élection présidentielle prévue pour le 12 octobre 2025 au Cameroun, une voix audacieuse s’élève au sein du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), le parti au pouvoir. Léon Theiller Onana, conseiller municipal de Monatélé et militant actif du parti, a récemment fait une sortie remarquée en réclamant l’organisation urgente d’une primaire interne pour désigner le candidat du RDPC à la magistrature suprême. Cette démarche, inédite dans l’histoire du parti, secoue les lignes et met en lumière les tensions internes à quelques mois d’un scrutin crucial.

La candidature de Léon Theiller Onana bouscule l’ordre établi

Léon Theiller Onana, âgé de 37 ans, s’est officiellement déclaré candidat à la candidature du RDPC pour la présidentielle, défiant ainsi la candidature présumée du président sortant, Paul Biya, au pouvoir depuis 1982. Dans une déclaration publique, Onana conteste la légitimité de la direction actuelle du parti, arguant que l’absence de congrès depuis 2011 – contrairement aux statuts du RDPC qui exigent une tenue tous les cinq ans – rend illégales les instances dirigeantes, y compris la présidence de Paul Biya au sein du parti. « Le RDPC ne peut légalement présenter de candidat tant qu’un congrès n’a pas eu lieu », a-t-il affirmé, appelant à une réforme profonde des pratiques internes du parti.

Sa proposition d’une primaire, qu’il qualifie de « démocratique et transparente », vise à départager les candidatures au sein du RDPC, une démarche qu’il juge essentielle pour répondre aux aspirations des militants et éviter une crise de légitimité. Onana oppose sa vision, axée sur « le progrès, la jeunesse et l’émergence d’un Cameroun nouveau », à celle qu’il attribue à Paul Biya, qu’il décrit comme conservatrice et marquée par « le clientélisme et une gouvernance obsolète ».

