Gestion publique : la Sonara au top des entreprises les plus endettées

La Caisse autonome d’amortissement (CAA), a dressé la liste des cinq entreprises publiques les plus endettées à la fin du mois de mars 2022.

La Société nationale de raffinage (Sonara) est l’entreprise publique la plus endettée du Cameroun. Au 31 mars 2022, sa dette s’élevait à 650,3 milliards de FCFA auprès des banquiers et autres fournisseurs locaux, ainsi que des prestataires et partenaires étrangers. C’est que révèle la note de conjoncture de la Caisse autonome d’amortissement (CAA), le gérant de la dette publique au Cameroun.

Cet endettement de la raffinerie du pétrole a été renforcé par l’incendie qui a emporté une partie de ses installations, le 31 mai 2019. Depuis lors, la Sonara est réduite au statut de simple importateur de pétrole. L’incendie a occasionné un arrêt des activités de raffinage en raison des importants dégâts causés sur ses équipements.

En septembre 2021, la dette de la Sonara était estimée à 717 milliards de FCFA dont 284 milliards à titre d’échéance bancaire. Une insolvabilité qui selon le ministre des finances, faisait courir un risque d’effondrement du système bancaire national. A cet effet, des conditions de remboursement ont été établies entre de débiteur et neuf banques.

L’endettement des entreprises et établissements publics reste préoccupant. L’enveloppe globale est de 841,6 milliards de FCFA selon les données de la CAA. La Cameroon Airlines Corporation (Camiar Co) est classée 2e des entreprises les plus endettées avec 124 milliards de F, suivit par la Port Autonome de Douala (36,5 milliards), la Camtel (17,5 milliards) et des Aéroports du Cameroun (ADC) avec 13,3 milliards de FCFA.