Propos tribalistes : l’UCAC se désolidarise du Pr Claude Abe

Le recteur de l’université catholique d’Afrique centrale (UCAC) a publié ce jour une mise au point après la sortie médiatique de Claude Abe, professeur dans cette université.



Depuis le 16 avril dernier, Claude Abe, professeur de sociologie à lUCAC est au centre d’une forte polémique. Intervenant dans l’émission “Club d’élites” diffusée sur la chaîne de télévision Vision 4, il a tenu des propos jugés tribalistes par une partie de l’opinion publique.

« La République devra passer par la réforme foncière. Il faut que les gens retournent chacun chez soi et que des décisions républicaines soient prises dans ce sens. Il ne faut pas essayer d’utiliser la République en disant ’on est Républicains’ mais derrière, on a un projet pour envahir les uns et les autres et les remplacer dans leur village ». Ces propos de Claude Abé, professeur permanent à l’Université catholique d’Afrique centrale n’ont pas fini de susciter de vives réactions.



A la suite de ces propos, “Le Recteur informe l’opinion publique que l’Université Catholique d’Afrique

Centrale se désolidarise entièrement” de sa sortie médiatique. Et “s’associe aux autorités publiques et aux membres de la société civile pour condamner tout discours haineux et tribaliste”.