Le Minsanté alerte sur un médicament non conforme

Dans un communiqué signé le 20 avril 2023 par le ministre de la santé publique (Minsanté) conseille d’arrêter l’utilisation de ces médicaments non conforme.

Neovitone sirop (Complexe multivitamine). Tel est le nom du médicament non conforme en circulation sur le territoire national. « L’analyse de ce lot au Laboratoire National de Contrôle de Qualité des Médicaments et d’expertise (LANACOME) a révélé le volume moyen, la densité et le PH inférieurs aux spécifications de la Bristish Pharmacopeia et le produit jugé donc non conforme », informe Minsanté dans sa déclaration.

Au membre du gouvernement d’ajouter : « la contrefaçon d’un médicament ne garantissant ni sa qualité, ni son innocuité, ni son

efficacité, le Ministre de la Santé Publique invite chacun à plus de vigilance et le cas échéant, à arrêter l’utilisation de ce médicament ».