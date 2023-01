Poursuivi en justice, Ni John Fru Ndi tacle les plaignants

Trente-deux cadres du Social Democratic Front (SDF) ont saisi le Tribunal de grande instance (TGI) de Mfou pour obtenir l’annulation de l’éviction de tous les responsables du parti absents du processus de réorganisation des instances dans les différentes régions du pays de leur droit d’être candidat à une quelconque élection. Une résolution prise pendant la réunion du Comité exécutif national (NEC) du 23 juillet 2023.

A la suite de cette plainte portée contre lui pour violation des statuts du parti, Ni John Fru Ndi, président national du SDF s’est confié au site de la journaliste Mimi Mefo. « Ce sont ces personnes qui enfreignent les statuts du parti. Ils ne connaissent pas la constitution elle-même », fustige le chairman lors d’une conversation téléphonique accordée à Mimi Mefo.

Et au patron du SDF de rajouter : « Lorsque nous nous réunissons en tant que comité exécutif national et qu’il y a des questions sur lesquelles nous ne sommes pas d’accord, ils peuvent convoquer une autre réunion et demander un examen, mais ils l’ont fait. Au lieu de cela, ils se sont séparés et sont allés à Mbouda, y ont tenu leur propre réunion. »

Mais du coté des 32 plaignants, cette résolution est anti-statutaire. Ils citent à cet effet, l’article 7 de ce texte qui prévoit que « tout membre qui est financièrement en règle avec le parti et qui est membre actif, a le droit d’être électeur lors de toute élection et est éligible à n’importe quel poste ou fonction au sein du parti ».

Pour répondre à cette plainte, Ni John Fru Ndi va comparaître devant le Tribunal de première instance du Mfou à Yaoundé le 9 février.