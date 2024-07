Pourquoi Joe Biden a finalement démissionné

Pendant 23 jours, le président Joe Biden a insisté pour poursuivre sa campagne de réélection, alors que les législateurs et les donateurs démocrates lui demandaient de se retirer.

Et puis, presque en un clin d’œil, les choses ont changé.

Tôt dans la journée de samedi, M. Biden a déclaré à ses principaux collaborateurs que la campagne se poursuivait à plein régime. Mais plus tard dans la soirée, il a changé d’avis à la suite d’une longue discussion avec ses deux plus proches collaborateurs.

Steve Ricchetti, qui accompagne Joe Biden depuis l’époque où il siégeait au Sénat, s’est rendu vendredi chez le Président, sur la côte du Delaware. Mike Donilon est arrivé samedi. Les deux hommes, qui avaient tous deux été aux côtés de Joe Biden lors des décisions clés concernant sa candidature à la présidence en 2016 et 2020, se sont assis à distance du président, dont le test était toujours positif au Covid, et ont présenté de nouvelles informations accablantes lors d’une réunion qui allait précipiter la fin de la carrière politique de Joe Biden.

En plus de présenter les nouvelles préoccupations des législateurs et les mises à jour sur une opération de collecte de fonds qui avait considérablement ralenti, ils ont présenté les sondages réalisés cette semaine par leur propre campagne, qui indiquaient qu’il n’Existait plus aucun chemin vers la victoire en novembre. Cinq personnes familières avec le sujet, qui, comme d’autres interviewés de cet article, ont requis et obtenu l’anonymat pour discuter de conversations privées.

Les seules autres personnes qui se trouvaient avec Biden dans la résidence lorsqu’il s’est levé dimanche étaient la première dame Jill Biden et deux autres assistants de confiance : la chef de cabinet adjointe Annie Tomasini et l’assistant de la première dame Anthony Bernal. À 13 h 45, il a annoncé à un groupe un peu plus important de proches collaborateurs qu’il avait décidé la veille au soir de ne pas briguer un nouveau mandat, en lisant sa lettre et en les remerciant pour leurs services. Une minute plus tard, avant que les autres membres du personnel de la campagne et de la Maison-Blanche ne puissent être prévenus, il a publié la lettre historique de son compte de campagne sur le site de médias sociaux X.

Cette annonce, qui a choqué le monde politique, a presque immédiatement renversé la situation autour de Joe Biden : son propre parti, après l’avoir ridiculisé en privé pendant trois semaines en le qualifiant de lion isolé, délirant en hiver, entraînant les autres démocrates dans sa chute, le couvrait d’hommages affectueux, faisant l’éloge de son bilan, de sa carrière de service public et d’une décision désintéressée qui, selon eux, faisait passer son pays en premier.

Ce n’est pas que le président se soit lassé des défections au sein de son propre parti – bien que ce soit le cas. C’est plutôt que Joe Biden lui-même était finalement convaincu de ce que tant d’autres démocrates avaient fini par croire depuis sa piètre performance lors du débat du mois dernier : il ne pouvait pas gagner : Il ne pouvait pas gagner.

Lorsque la campagne a commandé de nouveaux sondages la semaine dernière, c’était la première fois qu’elle réalisait des sondages dans certains États clés depuis plus de deux mois, selon deux personnes familières avec ces sondages. Les chiffres étaient sombres, montrant que Joe Biden n’était pas seulement à la traîne dans les six États clés, mais qu’il s’effondrait dans des endroits comme la Virginie et le Nouveau-Mexique, où les démocrates n’avaient pas prévu de devoir dépenser des ressources massives pour gagner.

Sachant cela et conscient que les anciens du parti, y compris ses anciens collègues du Sénat, allaient se joindre à la campagne de pression publique, une sortie soudaine a offert au président sa meilleure chance de faire croire que la décision avait été prise de son propre chef. Il s’agissait de sauver la face, ce qui était très important pour Jill Biden, qui, selon des personnes au fait des récentes conversations, tenait absolument à ce que la dignité de son mari soit préservée.

Que se passera-t-il maintenant que Joe Biden s’est retiré ?

L’ancien président de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi (D-Calif.), qui a travaillé en coulisses pour encourager d’autres membres du parti à mener une action collective susceptible de pousser le président à mettre fin à sa campagne, s’attendait à ce qu’elle s’exprime publiquement cette semaine, voire à ce qu’elle divulgue des sondages démocrates clarifiant la situation politique désastreuse de M. Biden.

« Nancy leur a clairement indiqué qu’ils pouvaient agir de la manière la plus facile ou la plus difficile », a déclaré un démocrate au courant des conversations privées, qui a obtenu l’anonymat pour pouvoir parler franchement. « Elle leur a donné trois semaines pour faire leur demande de manière soft. C’était le temps de le faire de manière forte ».

M. Biden s’étant engagé, dans une déclaration, à repartir en campagne la semaine prochaine, certains membres du parti en sont venus à penser qu’une opposition plus directe et plus publique pourrait être le seul moyen de le convaincre de se retirer. Au moins une demi-douzaine de démocrates de la Chambre des représentants et du Sénat, y compris des parlementaires de haut rang, avaient prévu d’appeler le président à quitter la campagne lundi et mardi, selon un parlementaire qui disposait d’une déclaration pré-rédigée.

« Nous lui avons accordé le respect du week-end pour qu’il prenne sa décision. Nous espérions que c’est la décision que nous prendrions« , a déclaré le démocrate. Ce législateur, qui s’est entretenu personnellement avec des dizaines de législateurs au cours des dernières semaines au sujet des sondages effectués dans leurs circonscriptions et des préoccupations des électeurs dans leur pays, a déclaré qu’ils avaient déjà régulièrement communiqué ces données à l’équipe de campagne de M. Biden.

Au Capitole, les dirigeants démocrates ont senti que la décision de M. Biden était imminente. Un législateur proche des dirigeants, à qui l’on a accordé l’anonymat pour qu’il puisse s’exprimer en toute franchise, a déclaré que le président s’était déconnecté ces derniers jours pour passer du temps avec sa famille, signe qu’il était en train de digérer plusieurs semaines de messages fermes de la part des démocrates lui indiquant qu’il devait se mettre en retrait.

« Il a compris le message », a déclaré un démocrate de la Chambre des représentants, qui a requis l’anonymat pour parler franchement. Il s’agit du leader de la majorité au Sénat, du leader de la minorité à la Chambre des représentants et du président émérite de la Chambre des représentants : « Le message venait de Chuck, Hakeem et Pelosi ».

Ce récit de ce qui a conduit au revirement du président est basé sur des conversations avec 22 personnes à qui l’on a accordé l’anonymat pour discuter de sujets sensibles.

Depuis le débat, Joe Biden et ses plus proches collaborateurs étaient déterminés à rebondir, convaincus qu’il restait la meilleure chance de son parti de battre l’ancien président Donald Trump et optimistes quant à leur capacité à gérer les retombées. Un rassemblement énergique à Raleigh, en Caroline du Nord, le lendemain du débat, a permis au président de recadrer sa prestation désastreuse et de répondre plus directement aux questions concernant son âge et son endurance, qui ont explosé après ses déclarations hésitantes, confuses et molles aux côtés de Trump. De plus, les assistants espéraient qu’une série d’interviews télévisées montrerait au pays que le débat de M. Biden ne pouvait pas être considéré comme une mauvaise soirée.

Biden : « Je ne débat pas aussi bien qu’avant ».

Mais le pays a vu ce qu’il a vu sur la scène du débat. À 81 ans, Joe Biden n’est manifestement plus le personnage qu’il était quatre ans plus tôt. Alors que le président et son équipe maintenaient une position déterminée pour aller de l’avant, les voix les plus importantes du parti ont commencé à se faire entendre, déterminées à intensifier une campagne de pression délicate visant à le remplacer en tant que candidat démocrate.

Alors qu’il semblait que M. Biden pourrait résister aux appels à la démission, Mme Pelosi est apparue dans l’émission « Morning Joe » de la chaîne MSNBC et a déclaré que le parti donnerait plus de temps au président, qui s’était montré inflexible quant à son maintien en fonction, pour prendre une décision. Ce commentaire a fait le tour du Capitole, signalant au parti qu’elle a longtemps dirigé que la candidature du président et son investiture imminente n’étaient pas encore une affaire réglée.

Pendant trois jours, à la fin de la semaine dernière, M. Biden s’est entretenu en privé avec Mme Pelosi, M. Jeffries et M. Schumer. Samedi dernier, le président du Sénat s’est rendu dans sa résidence secondaire de Rehoboth Beach, dans le Delaware, pour rendre visite au président.

M. Jeffries a publié un communiqué sur sa rencontre avec M. Biden à la Maison-Blanche, mais n’a pas précisé la teneur de la conversation. Peu après la clôture du sommet de l’OTAN, dont le président était l’hôte, des informations ont filtré selon lesquelles Mme Pelosi, lors de ses conversations privées avec M. Biden, lui aurait demandé d’envisager de se retirer. Dans les 24 heures qui ont suivi, on a appris que M. Schumer, dont la visite à M. Biden était passée inaperçue dans les médias, avait transmis un message similaire.

Ces fuites, qui ont coïncidé avec une information du Washington Post selon laquelle l’ancien président Barack Obama exprimait également des inquiétudes au sujet de la campagne de M. Biden en privé, ont signalé aux autres démocrates qui n’avaient pas encore exprimé publiquement leurs inquiétudes en privé que le moment était venu de le faire.

Mais les critiques acerbes de M. Biden à l’encontre de M. Trump lors d’un rassemblement à Détroit vendredi soir ont semblé conforter son entourage et ses alliés qui souhaitaient qu’il tienne bon. Il s’agissait de la meilleure tentative du président, depuis son débat sans éclat, de s’attaquer plus directement à l’ancien président controversé et de détourner le récit de la campagne de sa candidature chancelante pour revenir au contraste que les démocrates considéraient comme essentiel pour les chances de M. Biden.

Mais ce changement a été de courte durée.

Le lendemain, la balle d’un assassin est passée à quelques millimètres de tuer M. Trump, qui a été touché à l’oreille alors qu’il prenait la parole lors d’un rassemblement à Butler, en Pennsylvanie. Après que les agents des services secrets l’ont mis à terre, M. Trump, le visage ensanglanté, a levé un poing de défi en l’air avant d’être transporté hors de l’estrade. Son exhortation « Fight ! Combattez ! a ouvert la voie à quatre jours de programmes passionnants lors de la convention républicaine de Milwaukee. Plus important encore, ils ont accentué le contraste au centre de la stratégie de campagne de M. Trump, présentant l’ancien président comme l’incarnation de la force face à un homme de plus en plus fragile.

En pleine convention du GOP, Biden a brusquement mis fin à une campagne de deux jours à Las Vegas après avoir été testé positif au Covid, et a repris l’avion pour Rehoboth Beach, où il est resté hors de vue depuis mercredi soir.

Parmi le petit groupe d’assistants présents dans le Delaware avec le président, dont au moins un a vu Biden samedi, seuls ses plus proches confidents ont eu l’impression qu’il était sur le point de changer de cap.

La famille du président, ainsi qu’un certain nombre de collaborateurs de longue date, s’étaient fermement opposés à ce qu’il abandonne, rappelant les crises qui se sont succédé au cours de la carrière politique de M. Biden et au cours desquelles ils se sont serré les coudes et ont su rebondir.

Jill Biden et son fils Hunter Biden, en particulier, se sont emportés contre les principaux démocrates – y compris certains amis de longue date – qui, selon eux, trahissaient un chef de parti et un fonctionnaire loyal.

Mais ces derniers jours, le poids émotionnel du moment s’est accru et la famille – y compris la sœur Valerie – s’est inquiétée de l’impact de la course sur la santé et l’héritage du président. La lenteur de la convalescence de Joe Biden cette semaine n’a fait que renforcer les craintes qu’il ne soit pas en mesure de faire face aux rigueurs de la campagne.

D’autres collaborateurs de haut niveau, notamment Ricchetti et Donilon, ont été parmi les derniers à résister, persuadés que Biden resterait dans les mémoires comme un président de premier plan et qu’il pouvait encore gagner. L’ancien chef de cabinet Ron Klain croyait lui aussi fermement que Biden pouvait se rallier.

Une grande partie de l’équipe de base de la campagne s’était sentie frustrée par les hauts fonctionnaires qui dirigeaient les efforts, en particulier Donilon, qui surveillait de près les opérations de sondage et qui était considéré par de nombreux collaborateurs, sans parler des donateurs et des agents, comme un bouclier pour le président face aux mauvaises données. La difficulté de l’équipe dirigeante à déléguer des responsabilités et à faire confiance au personnel – l’embauche dans les swing states, selon deux personnes, était extrêmement lente parce que le président lui-même insistait pour approuver toutes les embauches importantes – a nourri de profonds ressentiments au cours des dernières semaines, alors que la fortune de Joe Biden tournait.

Lorsque l’équipe dirigeante s’est réunie à la fin de la semaine dernière pour examiner les nouveaux sondages de la campagne sur les champs de bataille, les résultats n’ont pas été édulcorés. Plusieurs collaborateurs ont soupçonné les proches collaborateurs de M. Biden d’avoir cherché à éviter les données relatives aux « swing states » en se concentrant principalement sur les sondages nationaux. En fin de compte, les chiffres de la campagne correspondaient à ce que les membres vulnérables de la Chambre des représentants et du Sénat observaient dans leurs propres sondages, ce qui a incité plusieurs législateurs à demander publiquement, ces derniers jours, à Joe Biden de se retirer.

Au sein du cercle des proches du président, d’autres étaient en privé plus enclins à voir au-dela. Le chef de cabinet Jeff Zients et la conseillère principale Anita Dunn, par exemple, ont récemment exprimé en privé que le parti pourrait avoir besoin de prendre une nouvelle direction, selon deux personnes ayant eu connaissance de conversations privées. Mais une autre personne proche du cercle rapproché du président a déclaré que M. Zients et Mme Dunn « ont toujours répondu à tout le monde que le président Biden est le candidat démocrate et qu’il battra Donald Trump ».

Ces derniers jours, d’autres hauts responsables démocrates avaient déjà commencé à travailler sur des plans d’urgence, conscients qu’ils devraient agir avec célérité en cas de changement au sein du ticket afin de se conformer aux règles du parti et aux lois des États concernant l’accès au scrutin. Selon deux personnes ayant eu connaissance de conversations privées, même ces personnes ont été prises au dépourvu par l’annonce du président dimanche après-midi. Samedi, si le président n’est pas infecté par le virus Covid, il était encore prévu qu’il fasse campagne au Texas et en Géorgie dans le courant de la semaine.

Samedi soir, certains membres du cercle rapproché de Joe Biden ont insisté auprès d’un démocrate de haut niveau sur le fait que le président était déterminé à rester dans la course, « pas de si, de et de mais ». Lorsque le démocrate s’est à nouveau renseigné dimanche matin, il a déclaré à POLITICO qu’on lui avait dit qu’il n’y avait aucune chance que Biden envisage de se retirer avant sa rencontre prévue cette semaine avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Mais à ce moment-là, Donilon et Ricchetti travaillaient sur le plan de sortie de Biden. La majorité des collaborateurs de la Maison Blanche et de la campagne ont également été choqués par ce revirement. Peu après la publication du tweet, M. Dunn a convoqué les responsables de la communication à une réunion téléphonique, selon plusieurs collaborateurs. Dunn a rassuré les collaborateurs qui avaient insisté auprès de la presse sur le fait que Joe Biden ne pensait pas à démissionner et qui avaient eu raison sur la base des informations dont ils disposaient jusqu’à ce que le président change d’avis.

Certains se sont étonnés que M. Dunn, qui a dit à ses collègues que tout le monde traitait la nouvelle en même temps, ne l’ait su que juste avant que le message ne soit publié sur X.

Un fonctionnaire de la Maison-Blanche a décrit la réaction collective à la nouvelle comme suit : « Beaucoup de pleurs ». « Les gens pensent que Joe Biden est un grand président et ils sont tristes de le voir se retirer », a poursuivi le fonctionnaire. « La plupart pensent qu’il a pris la bonne décision, mais ils ont le cœur brisé.

Lorsque l’annonce initiale de Joe Biden n’a pas mentionné qu’il soutenait la vice-présidente Kamala Harris pour lui succéder en tant que candidate du parti, une vague de messages et d’appels paniqués s’en est suivie. Quelques instants plus tard, le compte de M. Biden a publié un second message précisant qu’il soutenait effectivement Mme Harris.

Les législateurs démocrates se sont empressés d’exprimer leur soutien à Kamala Harris en tant que candidate du parti à l’élection présidentielle. Les spéculations se sont tournées vers un éventuel colistier. Et après plus de trois semaines à la une dans la politique américaine, Joe Biden était déjà relégué à un rôle de second plan.

Dans son premier courriel de collecte de fonds au nom de Mme Harris, M. Biden a conclu par le refrain sur lequel les démocrates, divisés sur sa candidature, se sont mis d’accord – mais qu’ils ont eu du mal à concrétiser – pendant près d’un mois entier : « Il est temps de s’unir et de battre Trump.

Politico

Adam Cancryn et Eugene Daniels ont contribué à ce reportage.

