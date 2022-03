Port de Douala : 1 500 personnes appelées à quitter le quartier Essengue 

Occupant illégalement le quartier Essengue à Douala, ces habitants ont atteint le délai de rigueur (28 février) donné par le Port Autonome de Douala.

Le Port autonome de Douala (PAD) va expulser 1500 personnes d’Essengue. Rendu au 1er mars 2022, la période de grâce accordée aux derniers occupants de ce quartier se termine après une bataille juridico-administrative de près de 10 ans. Les autochtones, soutenus par le Roi Bell disent avoir été floués par le décret n° 75/498 du 3 juillet 1975. Lequel fixe la superficie du port de Douala-Bonaberi à 335 hectares. Puis modifié en 1977 par décret n°77/414 du 20 octobre sans déterminer sa superficie. A ce jour le port de Douala s’étend officiellement sur une superficie de 1000 hectares.

Ces expulsions sont dues à des travaux d’assainissement et de logistique que compte entreprendre le PAD. Ils consistent en l’amélioration de la voirie interne afin de permettre une fluidité du trafic portuaire. En plus, le port veut également construire de nouvelles aires de stockage et de magasins. Il s’agit entre autres de l’extension du terminal à conteneurs, la création d’un nouveau parc à véhicules sécurisé, l’aménagement des zones d’attente de camions, la création d’une nouvelle zone urbano-portuaire, et une zone tampon entre la ville et le port.

Depuis 2016, le Port autonome de Douala est engagé dans une grande opération de sécurisation de son espace occupé de façon anarchique par la communauté riveraine. De mémoire, en janvier 2018, 51 ménages ont été déguerpis de force à Essengue. Ils ont été déguerpis au profit d’un projet de construction d’un axe routier devant desservir le port. L’expulsion de ces habitants a fait l’objet d’une procédure concertée entre le Port autonome de Douala et le collectif de défense des intérêts des populations de la localité située dans la zone du PAD.