Pitoa : un redoutable coupeur de toute aux arrêts

Les éléments de la gendarmerie de Pitoa ont procédé à l’interpellation déc ce brigand de nationalité nigériane qui opérait dans la région du Nord.

Fin de parcours pour un redoutable coupeur de toute à Pitoa, une commune du département de la Benoue (région du Nord). Selon le journal L’Oeil du Sahel, l’homme de 23 ans se faisait passer pour un berger. Il s’était spécialisé dans les prises d’otages avec payements de rançons.

Selon l’Institut d’études de sécurité (ISS) et l’Association Sembe, en dehors de Boko Haram, d’autres groupes se livrent de plus en plus à des enlèvements dans les régions du Nord et de l’Extrême-Nord. Les auteurs de ces actes sont d’anciens bergers et des bandes criminelles composées de Camerounais, de Nigérians, de Nigériens et de Tchadiens.

D’après ces deux sources, les ravisseurs vivent dans la brousse et dans les montagnes le long de la frontière qui séparent le Cameroun et le Nigeria, et font équipe avec des complices locaux qui leur servent d’informateurs. Les enlèvements sont plus fréquents pendant la saison sèche, lorsque les communautés sont plus faciles d’accès , rapporte ISS. Les attaques ont souvent lieu tard dans la nuit. Des groupes armés d’environ quatre à dix personnes prennent d’assaut les maisons, tirant parfois des coups de feu en l’air pour dissuader les habitants d’opposer une quelconque résistance.