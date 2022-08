People : Tenor violenté par sa fiancée Eunice

La parfaite idylle du couple star Tenor et Eunice affichée sur le toile a volé en éclats. Une vidéo montrant le chanteur afropop camerounais battu par sa fiancée ivoirienne Eunice Zunon fait actuellement grand bruit.

Dans cette courte vidéo prise par le manager du chanteur Isidore Tameu, on peut voir la belle de Tenor très remontée, porter des coups à son compagnon. L’extrait de bagarre devenu viral, le manager de l’artiste va faire une mise au point.

Selon Isidore Tameu, Ténor est régulièrement victime d’actes de violence venant de la fiancée. » Les actes de violence de Eunice vis-à-vis de Tenor ne datent pas d’hier. La première était il y a un an et demi quand ils étaient à Abidjan, elle a déchiré tous ses habits avec les ciseaux. », confie-t-il.

Eunice qualifiée de « violente » et « possessive » par le manager de Ténor ferait également chanté son fiancé. « Soit disant que c’est grâce à son image que les gens aiment ténor. Eunice est dans un mood où elle a dit qu’elle va nuire à Ténor. Que s’il ne l’épouse pas il va souffrir. Le chantage et la pression tous les jours. Et même y a même pire que ça.”, révèle Tameu.

Rien au grand jamais ne doit justifier la violence d’une femme sur un homme de surcroît son homme. Pour ceux qui tournent cette scène à la dérision c est déplorable. (…)Tous les couples ont des problèmes et lorsqu’on ne peut plus se parler avec bienveillance,il est préférable de se quitter. Charlotte Dioanda, chanteuse

Sur les réseaux sociaux, c’est chacun qui y va de son interprétation concernant cette scène violente. Mais pour l’heure, c’est silence radio du côté de la web-humoriste Eunice. La version de la star ivoirienne est vivement attendue.

Selon certaines indiscrétions, Eunice a récemment porté plainte contre son fiancé pour coups et blessures. Ce qui justifierait la sortie de cette vidéo qui présente Tenir comme la victime.