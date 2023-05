Péage de Mbéka : les tarifs jugés élevés par les entreprises

Les entreprises dénoncent les tarifs appliqués au péage de Mbéka sur l’autoroute Kribi-Lolabe. C’est l’une des dénonciations recueillies par une délégation d’experts des ministères des Finances et des Transports, qu’accompagnent le directeur général de la Caisse autonome d’amortissement (CAA) et le président du Conseil d’appui à la réalisation des contrats de partenariat (CARPA),qui séjourne depuis le 29 mai dernier à Kribi.

Selon les plaintes recueillies par la délégation, apprend-on du site Ecomatin, « le coût important du passage par le péage de l’autoroute de contournement de Kribi-Lolabé constitue un frein pour l’attractivité du Port de Kribi ». Les prix pratiqués sont en effet de 600 Fcfa pour les tricycles à 5 600 Fcfa pour les grands camions à quatre essieux ou plus. Les tarifs intermédiaires sont de 1 200 FCFA pour les pick-up et véhicules de tourisme de moins de 9 places, contre 2 200 Fcfa pour les camionnettes et bus de transport de moins de 20 places et 2 800 Fcfa pour les conducteurs de camions moyens et bus de transport de plus de 20 places. «

Les entreprise fustigent également la taxation à la TVA des opérations navires et opérations de transbordement, qui « augmente le coût pour la ligne maritime risquant de détourner les volumes vers les autres ports de la région et par ricochet réduit les escales, les volumes non transbordés et la compétitivité du Port ».

Les entreprises ont identifié plusieurs contraintes infrastructurelles majeures qui affectent le transport des conteneurs et impactent négativement l’attractivité du port de Kribi pour sa clientèle export camerounaise et celle de l’hinterland (Tchad, RCA, Nord Congo). Parmi ces contraintes, on peut citer la dégradation de la route Kribi-Edéa, qui entraîne des problèmes de fluidité du transport des conteneurs, ainsi que les retards dans la réalisation des projets tels que la route Kribi-Ebolowa, le chemin de fer Kribi-Edéa, l’autoroute Kribi-Edéa, et d’autres. La livraison tardive de ces projets a un impact négatif sur la connectivité et la compétitivité du port de Kribi.